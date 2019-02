Cheikh Anta Diop, 33 ans après sa mort...

33 ans après sa mort : Cheikh Anta Diop reste le grand oublie de la République et l’arrivé de Wade l’attraction de ce jour



Ce 7 février marque le 33ème anniversaire de la disparition du savant sénégalais. La trajectoire singulière du panafricaniste et savant visionnaire qui, par ses travaux scientifiques, a contribué à faire avancer la cause de l’Afrique et de l’homme noir est rangé aux oubliettes.



Oublié dans les manuels scolaires, son mausolée négligé, Cheikh Anta Diop connait une seconde mort

L’anniversaire de cette année qui coïncide la présidentielle de 2019, et avec l’arrivée de Me Abdoulaye Wade qui lui ravit la vedette.

La dernière conférence de Cheikh Anta Diop était intitulée : « La Nubie, l’Egypte et l’Afrique noire ». Il a rendu l’âme le 07 février 1986 à son domicile à la suite d’une crise cardiaque.