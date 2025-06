Installation confirmée de l’hivernage à Tambacounda, selon la météorologie

La région de Tambacounda a reçu, depuis que le ciel a commencé à ouvrir ses vannes cette année, un cumul de 70 mm d’eau, signe d’une installation définitive de l’hivernage dans cette partie orientale du pays, a assuré à l’APS le chef du service régional de la météorologie.



Philippe Auguste Sène informe que la région de Tambacounda a reçu, ce vendredi matin, 59,0 mm.



‘’Nous avons reçu depuis les premières pluies, un cumul de 70 mm d’eau (…)”, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS, estimant que tous les critères sont donc remplis pour l’installation de la saison des pluies.



Il soutient que ‘’ces chiffres confirment les prévisions de l’ANACIM, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie’’ relativement à la survenue de pluies entre le mercredi 11 juin et le dimanche 14 juin 2025.



Il a annoncé que “les pluies et orages vont donc se poursuivre tout au long du week-end’’.



Philipe Auguste Sène recommande ainsi aux agriculteurs de la région de rester à l’écoute des informations météorologiques et leur souhaite un bon hivernage 2025.



APS