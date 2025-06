La conférence internationale sur la Palestine à laquelle doit participer le Président Diomaye Faye à New York est reportée

La conférence internationale sur l’État de Palestine, initialement prévue la semaine prochaine au siège des Nations unies à New York, a été officiellement reportée pour des « raisons logistiques et sécuritaires », a annoncé ce vendredi 13 juin le président français Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse à l’Élysée.



Ce report intervient alors que le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye figurait parmi les chefs d’État attendus à cette rencontre diplomatique d’envergure.



« Ce report ne saurait remettre en cause notre détermination à avancer vers la mise en œuvre de la solution des deux États », a précisé Emmanuel Macron.



« Quelles que soient les circonstances, j’ai dit ma détermination à reconnaître l’État de Palestine », a-t-il ajouté, alors qu’Israël intensifie ses frappes sur l’Iran, exacerbant un climat régional déjà tendu.



Paris assure que la conférence « aura lieu au plus vite », bien qu’aucune nouvelle date n’ait encore été annoncée. Pour Emmanuel Macron, « un État palestinien démilitarisé est un préalable indispensable à l’intégration régionale d’Israël ».