Diama : le président Diomaye Faye inspecte un casier agricole du projet de développement rural de Savoigne

En visite dans le Pôle territorial Nord, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi sa tournée par un arrêt stratégique à Diama, après avoir été à Ross Béthio. Sur place, il a procédé à l’inspection d’un casier agricole nouvellement aménagé, dans le cadre du Projet de Développement Rural de Savoigne (PDRS).



« Ce projet, d’une importance stratégique, bénéficie directement à 5 700 habitants répartis dans 11 villages de la région », souligne la Présidence dans une note transmise à la presse.



Financé principalement par la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), le PDRS vise à moderniser l’agriculture locale par l’introduction d’équipements performants et la construction d’infrastructures de stockage adaptées, pour améliorer la gestion des ressources agricoles.



Ce déplacement du chef de l’État s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050, feuille de route nationale pour un développement durable et inclusif.



Selon la présidence, « cette initiative s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Vision Sénégal 2050, portée par le gouvernement, qui place la souveraineté alimentaire et l’autonomie des producteurs au cœur de ses priorités ».



Par cette visite à Diama, le Président Diomaye Faye réaffirme l’engagement de l’État à transformer l’agriculture sénégalaise, notamment dans les régions à fort potentiel agro-industriel, en favorisant l’accès équitable aux ressources et l’ancrage local du développement.