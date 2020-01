Cheikh Gadiaga envoyé en prison pour extorsion de fonds, injures publiques...

Après presque une semaine de retour de parquet, l’insulteur public Cheikh Gadiaga a été placé sous mandat de dépôt, hier, par le Doyen des juges. Il est tombé sous le coup des délits d’extorsion de fonds, de diffamation et d’injures publiques via internet sur plainte des membres de la famille de feu Ndiouga Kébé représentée par Mme Moumy Kébé.



Depuis son arrestation le 31 décembre à l’aéroport de Diass par la Police des frontières, certains « marabouts » et autres médiateurs se sont activés auprès de la famille Kébé pour le faire libérer. Peine perdue, puisque parmi ces médiateurs du dimanche, certains auraient été soupçonnés d’être les commanditaires des agissements de Cheikh Gadiaga.

« De tout temps, ces gens-là bénéficiaient de la générosité légendaire de Moumy Kébé lors des grands Magal de Touba. Il a fallu que la dame décide de ne plus mettre la main à la pochette pour qu’ils activent Cheikh Gadiaga et ses réseaux sociaux destructifs et diffamatoires contre elle » regrette un proche de Moumy Kébé, la plaignante, rapporté par Le Témoin.