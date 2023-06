Cheikh Niass, PDG de Walf : « Nous allons boycotter toutes les activités du gouvernement »

Le groupe Walfadjri est prêt en a découdre avec le gouvernement du Sénégal qui a pris la décision de couper le signal de sa télévision (Walf TV) pour un mois. Le PDG du groupe annonce un boycott de toutes les activités du gouvernement.





« Cette coupure nous porte préjudice comme toute entreprise, nous avons des charges et des dépenses à effectuer. Chaque mois, les charges de Walfadjri dépassent les 60 millions de FCFA. Et il faut mettre le personnel à l'aise et maintenir l'effectif. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Nous avons décidé de mettre tout le personnel en chômage technique », a dit Cheikh Niass, président-directeur général du groupe Walfadjri lors d’une conférence de presse.





D’après lui, les « récents événements ont provoqué des conséquences néfastes sur la bonne marche de notre activité avec la coupure sans délai de notre signal TV. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur le personnel qui doit se battre afin de sortir de cette impasse».



Dans une note de service, le PDG a fait savoir que « tout le personnel de Walfadjri est d’ores et déjà mis au chômage et des licenciements collectifs suivront pour la survie de notre entreprise».



« L’Etat nous a déclaré la guerre et nous n'allons pas tendre l'autre joue. Nous allons boycotter toutes les activités du gouvernement », a annoncé Cheikh Niass.