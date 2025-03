Cheikhou Kouyaté revient sur son transfert avorté à Leeds et reste serein quant à son avenir

Sans club depuis la fin de son contrat avec Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté traverse une période d’incertitude. Invité jeudi dans l’émission Quartier Général sur la TFM, l’ancien milieu des « Lions » est revenu sur son transfert manqué à Leeds United.



« J’étais sur le point de signer dans un club, mais les choses n’ont pas abouti. Lors de ma visite médicale, on m’a informé que j’étais blessé. J’ai été surpris, car cette blessure datait de deux ans et était complètement guérie. J’ai donc immédiatement demandé une contre-expertise », a expliqué l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.



Déterminé à clarifier la situation, il a sollicité un spécialiste en Angleterre pour refaire les examens. « J’ai contacté un médecin très compétent un vendredi, et nous étions deux joueurs à passer les tests médicaux, dont Papy Djilobodji (qui joue en deuxième division turque). J’ai refait les examens le mardi, et tout était bon cette fois-ci. Mais finalement, le club a choisi l’autre joueur. C’est ainsi que les choses se sont passées, je rends grâce à Dieu », a-t-il confié.



Malgré cette déconvenue, Kouyaté ne compte pas précipiter son choix. À 34 ans, il veut prendre le temps de bien réfléchir à la suite de sa carrière. « Je ne veux pas rejoindre un club juste pour me relancer. Le respect, ça se gagne », a-t-il déclaré.



L’ancien joueur de West Ham a également dénoncé certaines pratiques douteuses dans le milieu du football, pointant du doigt des agents véreux qui, selon lui, profitent de l’argent des joueurs sans véritablement défendre leurs intérêts.