Vague d’émotion après la mort tragique de Diogo Jota : Sadio Mané et plusieurs joueurs sénégalais lui rendent hommage

Le monde du sport, en particulier du football, est en deuil. L’attaquant international portugais de Liverpool, Diogo Jota, âgé de 28 ans, a tragiquement perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit de mercredi à jeudi en Espagne, aux côtés de son frère cadet, André Silva, âgé de 25 ans.



Plusieurs personnalités du sport lui ont rendu hommage. Sadio Mané et d’autres joueurs sénégalais ont fait de même.



Sadio Mané, qui a partagé quatre saisons avec Jota à Liverpool, a rendu un hommage sur Instagram, publiant une photo de leur passage commun chez les Reds accompagnée d’émojis de cœurs brisés.



D’autres footballeurs sénégalais ont également rendu hommage à l’ancien joueur de Porto et à sa famille. De son côté, Pape Matar Sarr a réagi avec tristesse : « Des nouvelles extrêmement tristes aujourd’hui. Mes condoléances à toute la famille Jota et à tout le monde à Liverpool », écrit-il.



Nicolas Jackson, lui aussi, a partagé un message de compassion. « Mes condoléances à la famille. Repose dans la gloire du ciel ».



« Amour et force à sa famille dans ces moments », écrit Assane Diao.