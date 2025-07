La Russie lance 550 drones et missiles sur l'Ukraine, attaque la plus massive depuis le début de la guerre

Il est difficile de croire que la Russie va changer son mode de fonctionnement dans un futur proche. Depuis plusieurs semaines, les raids aériens se sont multipliés et surtout leur intensité est décuplée. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, des drones ont à nouveau déferlé par centaines sur Kiev, où les explosions ont retenti durant plusieurs heures, rapporte notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze. Ce fut donc une nuit d'angoisse pour des millions de personnes qui ont dû s'abriter dans des caves, des stations de métro, des sous-sols de bâtiments publics...



Le transport ferroviaire et routier est perturbé et l'air devenu irrespirable, en raison des incendies et de la fumée provoqués par ces frappes. Les régions de Dnipro (centre), Soumy (nord), Kharkiv (nord-est) et Tcherniguiv (nord) ont également été visées. « La nuit a été blanche et brutale. La capitale était la cible principale de cette attaque russe », a déploré le président Zelensky. Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, Iouri Ignat, il s'agissait du « plus grand nombre » de drones jamais utilisé en une seule attaque par la Russie depuis le début de son invasion en février 2022.



Zelensky espère s'entretenir prochainement avec Trump

L'inquiétude est d'autant plus grande que les Ukrainiens craignent une pénurie de missiles anti-aériens qui avaient été promis par Washington, dont les systèmes Patriot, les plus efficaces pour intercepter les missiles notamment. C'est justement de ces missiles dont Volodymyr Zelensky voudrait parler lors d'un prochain entretien téléphonique avec Donald Trump. L'Ukraine a déjà proposé plusieurs fois à Washington d'en acheter aux États-Unis, aidée en cela par ses alliés. Il se dit également que Berlin souhaite conclure un accord avec les États-Unis, afin de procurer urgemment ces systèmes Patriot. Des appels pour l'instant restés lettre morte à la Maison Blanche.



Le président ukrainien a aussi plaidé, jeudi 3 juillet, auprès des Européens pour un « renforcement de notre coopération et de notre coordination au sein de l'Union européenne et de l'Otan », deux organisations que l'Ukraine ambitionne de rejoindre.