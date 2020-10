Chelsea: deux clean-sheets et une place de Numéro 1 pour Edouard Mendy

Titulaire d’entrée face à Séville en Champions League, l’ancien gardien de Rennes acheté 24 millions d’Euros , a pris une belle avance sur le gardien espagnol , Kepa, son concurrent direct pour le poste de gardien de Chelsea. Peu inspiré, Chelsea a pu compter sur un Mendy inspiré et confiant. À la 18e minutes de jeu, il s’illustre déjà avec un arrêt reflexe sur un coup franc malicieux de Rakitic, évitant ainsi à son équipe d’encaisser un but. Il aura été ultra cohérent tout au long de son match et aura dégagé de la sérénité. Pour son premier match en Champions League avec Chelsea , il a été élu homme du match par les fans avec 36% des votes, ces fans qui voient déjà en lui le nouveau Petr Cech .



Mendy Numéro 1 devant Kepa



Pour sa troisième titularisation avec Chelsea, le portier Sénégalais n’a concédé qu’un seul but et c’était face à Tottenham en League Cup. Quant à son concurrent direct Kepa, lui totalise 6 buts encaissés en 4 matchs. Le Mano à Mano est donc lancé entre ces deux excellents portiers. Et l’entraineur Lampard questionné sur la titularisation du portier Sénégalais pour ce match a déclaré sans hésiter : ‘’ il a été très bon pour ses trois premiers matchs ici. Il compte déjà deux cleans-sheets. Nous connaissions ses qualités avant qu’il arrive ; Il les a démontrées. Aujourd’hui il est le N° 1 , mais il doit évidemment travailler et se battre pour le rester ‘’. Edouard Mendy a désormais les reines des cages de Chelsea et devra se battre pour garder la confiance et des fans et du coach.



Africa Top Sports