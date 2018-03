Chelsea : la classe a parlé pour Courtois

Battu par le FC Barcelone (0-3) ce mercredi soir, Chelsea quitte la Ligue des Champions au stade des 8es de finale après le 1-1 de l'aller. Après la rencontre, le gardien des Blues, Thibaut Courtois (25 ans, 8 matchs en LdC cette saison), regrettait les erreurs de son équipe, parfaitement exploitées par les Barcelonais.



"On est très déçu. Sur les deux matchs, on ne méritait pas ça. Je crois qu'on touche quatre fois les montants... Les quatre buts pris sont des erreurs individuelles. Moi le premier ce soir. Ils ont la classe et ils te font payer chaque erreur", a déclaré le Belge au micro de beIN Sports.



Pas très inspiré ce soir, Courtois a vu deux tirs de Lionel Messi lui passer entre les jambes.

Avec Maxifoot