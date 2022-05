Chelsea menacé d'être expulsé de Premier League

Comme le rapporte le Daily Mail ce mercredi, un risque d'exclusion de la Premier League à l'issue de la saison 2021-2022 plane sur Chelsea. Alors que le club londonien a été mis en vente par son propriétaire, Roman Abramovich, sous la pression du gouvernement britannique à cause des liens de l'oligarque avec Vladimir Poutine, Chelsea a reçu l'autorisation de garder sa licence pour jouer en Premier League jusqu'au 31 mai.



Selon la presse anglaise, cette licence pourrait bien ne pas être reconduite lors de l'assemblée générale de la Premier League, organisée le 8 juin, si jamais Chelsea n'a toujours pas été vendu. Or, le possible retour d'Abramovich sur sa promesse de ne pas demander un remboursement de sa dette de 1,8 milliard d'euros pourrait bien ralentir la vente, d'autant que le gouvernement anglais ne souhaite pas que l'olligarque russe retire le moindre euro de bénéfice de cette vente.