Cherté de la vie et lutte contre le chômage des jeunes : le secteur privé s’engage à soutenir le Président Diomaye Faye

Le secteur privé s'engage à soutenir l'État dans la création d'emplois et la réduction du coût de la vie. En effet, le Chef de l’État a reçu ce mardi dans l'après- midi, les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives.



Et les échanges ont porté, entre autres, sur les défis de l'emploi et de l'augmentation du pouvoir d'achat. A l' issue de la rencontre, les syndicalistes ont salué l’esprit d’ouverture du Président Bassirou Diomaye Faye.



Ainsi, les dirigeants des organisations patronales se disent rassurés par le discours du Chef de l'État et son engagement à soutenir ce secteur.