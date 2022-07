Cherté de la vie: le gouvernement ivoirien promet de faire le maximum pour que la population soit moins impactée

Dans une interview consacrée à la cherté de la vie, et retransmise simultanément sur des chaînes de télévision, lundi 11 juillet 2022 à Abidjan, le Premier Ministre Patrick Achi a assuré que le Gouvernement fait le maximum pour que la population soit la moins impactée possible.



« Le gouvernement suit au quotidien cette cherté de la vie. Nous sommes en permanence en contact avec les populations. La question de la cherté de la vie est au cœur de l'action gouvernementale. Nous comprenons la souffrance de la population et nous y compatissons. Nous allons tout faire pour contenir cette inflation », a dit Patrick Achi.



Le chef du gouvernement est revenu sur les mesures fortes prises par l'État depuis le début du renchérissement du coût de la vie, pour contenir l'impact de cette inflation sur la population.



Il s'agit d'une subvention de 400 milliards de FCFA qui a permis, entre autres, de maintenir le prix du Super à 735 FCFA et celui du Gasoil à 615 FCFA et d'apporter une subvention aux meuniers, du plafonnement des prix de 21 produits de grande consommation constitués essentiellement de denrées de première nécessité (huile, sucre, lait, farine boulangère, etc.) et de la soumission à autorisation de l'exportation de certaines denrées alimentaires produites et consommées localement: l'attiéké, l'igname, etc.



D'ici à 2025, a-t-il annoncé, le gouvernement prévoit la modernisation de l'agriculture ivoirienne avec un accent particulier sur le vivrier car les modes de production et de vie ont changé.



À ce titre, Patrick Achi mise sur le développement de neuf agropoles dont celui du Centre est déjà opérationnel. Il a annoncé le lancement imminent de l'agropole du Nord. L'objectif d'ici à 2025 et selon les axes stratégiques de la vision 2030 du Président Alassane Ouattara, est d'atteindre la souveraineté alimentaire, non seulement pour les produits vivriers, mais aussi pour les marchandises, a dit le Premier Ministère.



Il a également indiqué que le dispositif de contrôle des prix des produits sera renforcé sur l'ensemble du territoire. Déjà, a-t-il rappelé, 35 000 contrôles ont été effectués et 2 000 cas de non-respect des prix ont été décelés.



Pour le Premier Ministre, le renchérissement du coût de la vie est dû principalement à la survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné le confinement de la quasi-totalité de la population, et à la récente guerre russo-ukrainienne qui a occasionné le quasi-doublement du cours du pétrole à l'international et le triplement du prix de l'engrais.



Afin de relever ce nouveau défi, Patrick Achi a lancé un appel à la solidarité, à l'union et au rassemblement à l'ensemble de la classe politique ivoirienne, aux organisations de la société civile, aux opérateurs économiques et aux populations, de façon générale. Car, selon lui, ces valeurs citoyennes permettront à la Côte d'Ivoire, non seulement de tenir debout face à cette crise de la cherté de la vie, mais également d'atteindre sa souveraineté alimentaire.



« Nous devons nous mettre ensemble pour tenir cette situation difficile. Personne ne devrait profiter de cette situation pour appeler à la révolte ni pour faire du profit au détriment des populations », a insisté le Premier Ministre.



Tout en saluant les opérateurs économiques pour tous les efforts qu'ils font, notamment en termes de réduction d'une partie de leurs marges bénéficiaires, Patrick Achi a mis en garde ceux qui profitent de cette situation pour s'adonner à la fraude.