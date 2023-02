Chili: les violents incendies continuent de faire rage, au moins 24 morts

Au Chili, les violents incendies ont fait au moins 24 morts et plus de 1 182 blessés. Les flammes ont dévoré trois régions dans le sud du pays, là où la canicule et la sécheresse frappent de plein fouet. Ce dimanche 5 février, dans l’ après-midi, il y avait encore 260 feux en cours et des milliers d’hectares déjà partis en fumée. L’état de catastrophe a été déclaré dans toute la zone.



Attisé par des vents modérés à forts et des températures supérieures à 40°C, les feux ont dévasté en cinq jours quelque 270 000 hectares, détruisant 1 081 habitations. C’est ce qu’ont précisé les autorités.



Sur les chaînes de télévision, on voit d’immenses nuages de fumée noire et des flammes plus hautes que les maisons qui avancent à une vitesse impressionnante. Les habitants ont parfois à peine le temps de récupérer quelques affaires qu’ils doivent déjà évacuer les lieux en courant pour échapper au brasier monstrueux. Plus de 800 habitations et 13 établissements scolaires ont été détruits, plusieurs centaines de personnes ont dû être relogées.



Dix personnes arrêtées

Le gouvernement chilien a annoncé l’arrestation de 10 personnes soupçonnées d’être à l’origine de quelques-uns de ces incendies. Quant à Gabriel Boric, il a écourté ses vacances. Le président chilien a assisté dimanche à la veillée funèbre d'un pompier volontaire dans la ville de Coronel. Il s'est rendu une nouvelle fois dimanche dans la ville de Concepción, à 510 km au sud de Santiago, et a visité les zones ravagées.

« Il y a des indices qui montrent que certains des incendies ont été provoqués par des feux non autorisés. Il est strictement interdit de brûler des détritus ou des déchets agricoles sans autorisation », a-t-il mis en garde. L’office national chilien des forêts signale que dans 99 % des cas, l’activité humaine est la cause des incendies forestiers : manipulation imprudente du feu, mauvaises pratiques agricoles ou incendies criminels.



Il y a quelques semaines, un méga feu avait ravagé une partie de la ville de Viña del Mar, en bord de mer. Là-bas, les habitants soupçonnent le secteur immobilier d’avoir provoqué des incendies pour ensuite accéder à des terrains et y construire.



Pour affronter ces mégas feux, le Chili reçoit de l’aide internationale : l’Espagne, les États-Unis, le Mexique et plusieurs pays d’Amérique du Sud envoient des hommes et dans certains cas du matériel, des hélicoptères et des avions pour prêter main forte.



Le président français Emmanuel Macron a également réagi sur Twitter, déclarant que « le peuple chilien peut compter sur le soutien de la France pour lutter contre ce fléau ».