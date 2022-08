Chine: dans le sillage de la chute du géant de l'immobilier Evergrande, l'économie vacille

En difficulté, l’une des filiales d’Evergrande vient d’être condamnée, à verser 1,3 milliard de dollars. Il s’agit de la garantie, pour un remboursement non honoré. Cette annonce intervient alors que le géant de l’immobilier chinois vient de changer de direction. Il a également vendu son siège social de Hong Kong. Étranglé par une dette d’environ 300 milliards de dollars, le groupe devrait aussi présenter un plan de restructuration.



Il y a urgence. Dans le sillage d’Evergrande, d’autres promoteurs, petits ou grands, pourraient vaciller. Surendettés, ils sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à terminer leurs chantiers et à remettre, en temps voulu, des logements vendus avant leur construction. Fin juillet, plus de 320 projets étaient concernés dans 90 villes du pays.



En représailles, des propriétaires, exaspérés, refusent de payer leurs prêts immobiliers, contribuant à aggraver la crise du secteur. Une fronde sociale qui représente un risque pour les banques et une inquiétude pour le régime. Le secteur de l'immobilier représente plus d'un quart du PIB de la Chine.