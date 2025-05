Chine: les exportations vers les États-Unis plongent, compensées par l'Asie Sud-Est, l'Afrique et l'Europe

En avril, les exportations chinoises ont continué de croître à un rythme soutenu.



Alors que la guerre commerciale avec les États-Unis a fait chuter les expéditions vers le marché américain de plus de 20% sur un an, la deuxième puissance économique mondiale a redirigé davantage de ses marchandises vers ses autres gros marchés.



Ainsi, les exportations chinoises vers le bloc des nations d'Asie du Sud-Est, l'Asean, le plus grand partenaire commercial de la Chine, ont bondi de 21%. Vers l'Afrique, elles ont grimpé de 25%. Les pays d'Amérique latine ont acheté 17% de plus de produits chinois, et l'Union européenne 8% de plus.



C'est la première publication de chiffres officiels par Pékin depuis l'offensive douanière lancée par Donald Trump, le 2 avril dernier. Tous les regards se tournent à présent vers la réunion bilatérale prévue ce week-end à Genève. Objectif : désamorcer les tensions commerciales entre les deux pays.



Trump suggère d'abaisser à 80% les droits de douane imposés à la Chine

Le président américain Donald Trump a suggéré vendredi 9 mai de baisser à 80% les droits de douane punitifs qu'il a lui-même imposés sur la Chine, à la veille de négociations entre les deux pays en Suisse.



« 80% de droits de douane sur la Chine semble le bon niveau ! Cela dépend de Scott B. », a écrit sur son réseau Truth Social le président américain, faisant référence à celui qui mènera les négociations pour Washington, le ministre américain des Finances, Scott Bessent.



Après des semaines d'escalade entre les deux pays, le secrétaire au Trésor et le représentant au Commerce Jamieson Greer doivent rencontrer le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ce week-end à Genève pour poser les bases d'une négociation commerciale.



Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, son administration a imposé en plusieurs vagues une surtaxe d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine.



Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que des mesures plus ciblées.



Depuis, les échanges commerciaux bilatéraux sont pratiquement à l'arrêt.