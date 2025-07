L’envoyé spécial de Trump se rendra à Gaza pour inspecter les sites de distribution alimentaire

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, se rendra vendredi dans la bande de Gaza pour inspecter les sites de distribution alimentaire, a annoncé jeudi la Maison Blanche.



"Demain, l’envoyé spécial Witkoff et l’ambassadeur Huckabee se rendront à Gaza pour inspecter les sites de distribution actuels, sécuriser un plan visant à acheminer davantage de nourriture et rencontrer des habitants pour recueillir leurs témoignages sur la situation critique sur le terrain", a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt à la presse.



Elle a indiqué que Witkoff et l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, ont tenu jeudi une "réunion très productive" avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et d’autres responsables en Israël.



"L’envoyé spécial et l’ambassadeur feront un compte rendu de leur visite au président dès leur retour afin de valider un plan définitif pour la distribution de l’aide alimentaire dans la région", a-t-elle ajouté