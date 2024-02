Chine: un cargo percute un pont, il y a au moins deux morts

Au moins deux personnes sont mortes et trois restent disparues après une collision, jeudi 22 février, en Chine entre un cargo et un pont routier, qui a provoqué l'effondrement d'un tronçon de celui-ci, ont annoncé les autorités. Un porte-conteneurs circulait à vide entre Foshan et Canton, capitale provinciale du Guangdong (sud) lorsqu'il a percuté le pont vers 5h30 du matin (mercredi 21h30 TU), a indiqué le bureau des affaires maritimes de Canton. Le navire «a touché un pilier du pont Lixinsha» provoquant «la rupture du tablier» de l'ouvrage et la chute de cinq véhicules, soit dans l'eau soit sur le bateau en contrebas, a-t-il précisé dans un communiqué repris par l'AFP.