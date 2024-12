Choix de Diomaye : «c'est avant juillet 2023 qu'il (Sonko) a fait des vidéos où il a désigné Diomaye comme plan B », Me Bamba Cissé

Me Bamba Cissé avocat du Premier ministre Ousmane Sonko y est allé sans détour ce dimanche sur les ondes de la RFM, lors d'un entretien. L'avocat qui s'exprimait sur les choix de l'actuel Premier ministre a fait des révélations de taille.



« Le choix du Président Diomaye résulte d’une certaine anticipation politique de l’homme. C’est avant juillet 2023, qu’il a fait des vidéos avant même son arrestation où il a désigné Diomaye comme plan B, pour les stocker, pour les garder et d’anticiper sur les événements. Pour le choix d'El Malick Ndiaye, c'est un choix judicieux qui rejoint cette perspective et avec le temps vous verrez qu’il fera un excellent mandat en tant que président de l'Assemblée nationale », a fait savoir Me Cissé.