Circulation de faux billets au Sénégal: le détecteur pas cher dont se privent les petites agences de transfert, magasins...

L'affaire Boughazelli, du surnom du député démissionnaire arrêté, par la gendarmerie, avec un sac rempli de faux billets relance la question des dispositifs pris par les petits commerces et autres établissements de finances mineurs comme les services de transferts d'argent, pour ne pas être abusés par les faussaires.



La majeure partie de ces multiservices ne disposent, en effet, pas de moyens modernes pour détecter les faux billets des vrais. Leurs agents utilisent, à l'expérience, des moyens basiques pour tenter de reconnaître les fausses devises. Si certains se fient à leur sens simple du toucher, d'autres s'adonnent au test basique du billet plié pour ne pas se faire avoir.

Des techniques qui ne garantissent guère un résultat probant. La preuve, beaucoup de ces agences de transfert d'argent et autres boutiques, magasins... sont souvent victimes de la manie des faussaires. Ce qui occasionne un gros manque à gagner pour ces petites entreprises.



Une machine détectrice de faux billets coûte moins de 15 mille Fcfa

Il existe des moyens modernes pour reconnaître un faux billet d'un vrai. Par exemple le détecteur de faux billet, commercialisé au Sénégal par des sites de vente en ligne certifiés et qui est accessible aux bourses de ces agences de transfert d'argent qui pilulent sur l'étendue du territoire sénégalais.



Quelques petites recherches sur web ont permis à PressAfrik de constater que les prix de bons détecteurs de faux billets coûtent entre 12 000 Fcfa et 14 900 Fcfa. Une somme dérisoire, comparée au manque à gagner et aux risques pénaux encourus par les personnes et entreprises détentrices de faux billets.



Au Sénégal, plusieurs scandales de faux billets impliquant personnalités ont éclaté ces dernières années.