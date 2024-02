Ciré Clédor Ly sur l’arrestation de Me Ngagne Demba Touré : « ceux qui ont suggéré l’exécution du mandat d’arrêt ne militent pas en faveur du discours d’apaisement »

Le greffier Me Ngagne Demba Touré a été placé sous mandat de dépôt, jeudi, dans un contexte d'apaisement initié par le chef de l'Etat Macky Sall. Pour Me Ciré Clédor Ly, l’acte est incompris et ceux qui ont suggéré, conseillé ou appuyé l'exécution inopportune du mandat d'arrêt « ne militent pas en faveur du discours d'apaisement et jettent un doute sérieux sur la sincérité de ce dernier, d'où l'urgence de la libération de ce jeune par le 2ème cabinet d'instruction ».En effet pour l'avocat « les Sénégalais attendent avec impatience la libération du reste des détenus politiques. L'intervention de la ministre de la Justice qui introduit une distinction entre les personnes arrêtées à l'occasion des manifestations politiques et celles dites sans lien avec des manifestations, me semble inopportune et inappropriée », a-t-il souligné dans les colonnes du journal Libération.Me Ciré Clédor Ly de poursuivre : « le seul langage clair et sans équivoque qui vaut d'être tenu est celui du non-lieu et de la libération rapide de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et de toute autre personne dont la détention a un motif ou un lien de rattachement avec le président du parti Pastef, le troisième mandat ou le processus électoral. L'arrestation du Coordonnateur national de la jeunesse patriotique du parti Pastef Me Ngagne Demba Touré est une continuité de l'escalade de la violence sur la jeunesse Sénégalaise, ce qui est un paradoxe avec le langage de décrispation et de libération tenu par la plus haute autorité de l’Etat ».