Cité Fayçal : l'Etat résilie les baux de 99 ans, 52 familles menacées d'expulsion

Cinquante deux (52) familles de hauts fonctionnaires de l'Etat à la retraite, établies à la cité Fayçal, située au Croisement Cambérène (Dakar), ont reçu l’ordre de quitter les lieux. Dans une note signée par la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'Etat ( Sogepa) au courant du mois de février, les familles ont jusqu'à août 2025 pour quitter les lieux.



Dans sa publication de ce vendredi, L'Observateur informe que cette décision est fortement contestée par les membres de l'Association des habitants de la Cité qui déclarent détenir des baux emphytéotiques de 99 ans.



Le journal révèle quelques passages de la lettre émanant de la Sogepa et adressée aux familles concernées : "Je vous informe de la volonté de l'Etat du Sénégal de résilier le bail e d'exercice son droit de reprise sur le bâtiment que vous occupez dépendant du domaine public, en application des dispositions de l'article 3".



Des sources du canard révèlent que les logements de la Cité Fayçal ont été construits pour accueillir les délégations du Sommet de l'OCI. Seulement, ajoutent-elles, avec le choix porté sur l'hôtel Méridien, actuel King Fad Palace, la Cité a été vendue par l'Etat du Sénégal du temps d'Abdou Diouf. Elle logeait alors de hautes personnalités de l'Etat. Avec la venue du régime de Me Abdoulaye Wade, l'idée de la vente de ces maisons à ces fonctionnaires avait émergé. Seulement, avec les lenteurs administratives, il a décidé de faire signer à ces hauts fonctionnaires des baux emphytéotiques de 99 ans. Un contrat en bonne et due forme a été signé par l'Agence de gestion du patrimoine bâti ( actuel Sogepa).