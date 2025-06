Chine–Sénégal : Sonko reçu par Xi Jinping pour consolider les liens bilatéraux

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur plusieurs axes prioritaires, dont le renforcement des investissements chinois au Sénégal dans des secteurs clés comme les infrastructures, l’énergie, la santé, l’agriculture, mais aussi l’intensification du partenariat dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route ».



À l’issue de son audience au Grand Palais du peuple, Ousmane Sonko s’est dit satisfait des discussions. « Nous sortons très satisfaits de ces rencontres (avec les plus hautes autorités chinoises). (…) Dans les jours et les semaines prochains, les Sénégalais verront de façon concrète les retombées de cette visite », a-t-il déclaré.



Poursuivant, le chef du gouvernement a souligné l’approche respectueuse adoptée par Pékin dans ses rapports avec l’Afrique : « Ce que nous apprécions par-dessus tout, c’est la nature des relations que la Chine entretient avec nos pays : une collaboration basée sur le respect des valeurs de chacun, et non sur des tentatives d’imposer ses propres valeurs aux autres. »



Il a également indiqué que cette mission diplomatique avait permis de porter à l’attention des plus hautes autorités chinoises les priorités stratégiques du continent : « Les audiences nous ont permis de sensibiliser aussi bien le Premier ministre Li Qiang que le président Xi Jinping sur les enjeux en Afrique de manière générale et au Sénégal en particulier.



Ce déplacement à Pékin a également été l’occasion, selon M. Sonko, de mieux cerner les fondements de la coopération chinoise : « Il m’a permis d’apprécier la nature et la forme de la coopération chinoise, basées sur le respect mutuel, la préoccupation d’une collaboration juste et équitable. »



De son côté, le président Xi Jinping a réaffirmé l’engagement de la Chine à accompagner le développement du Sénégal à travers des projets durables et une coopération gagnant-gagnant.