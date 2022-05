City veut proposer un contrat fou à Guardiola, le Barça veut dépouiller Chelsea

Après avoir glané son 4ème titre de champion d'Angleterre en 5 ans, Manchester City veut étendre sa domination sur la Premier League. L'objectif premier sera de prolonger l'entraîneur Pep Guardiola, en fin de contrat la saison prochaine. «Bleu pour toujours» clame le Manchester Evening News dans son édition du jour. Ferran Soriano, le PDG de City Group, a affirmé vouloir garder le tacticien espagnol en lui proposer un contrat à vie. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. En tout les cas, le PSG est prévenu. Il faudra savoir se montrer convaincant pour réaliser son rêve d'attirer le tacticien espagnol.



Le Barça veut faire ses emplettes en Premier League



Le Barça continue son opération restructuration et garde un œil attentif du côté de la Premier league, à Chelsea plus précisément. Comme l'indique le Mundo Deportivo sur sa Une, une offensive se prépare pour Marcos Alonso et César Azpilicueta. Le quotidien espagnol explique que les deux hommes ont déjà dit à leur club qu'ils veulent aller au Barça. Vendredi, un interlocuteur sera chargé de négocier avec les Blues pour ces deux transferts. De son côté, Sport rapporte que le Brésilien Raphinha demande à quitter Leeds. Après avoir assuré le maintien avec le club anglais, l'ancien joueur du Stade Rennais veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Mais le maintien de Leeds pourrait compliquer l'opération puisque ces derniers ne sont plus obligés de le lâcher à bas coût. Son prix est estimé à environ 40 millions d'euros, affaire à suivre.



Enveloppe XXL pour Tottenham



Tottenham sera en Ligue des Champions la saison prochaine grâce à un sprint final de folie. Pour ne pas faire de la figuration, les Spurs comptent se renforcer cet été. Comme le rapporte le Daily Mirror ce mercerdi matin, Antonio Conte va avoir droit à une belle enveloppe pour cet été. Il sera soutenu par 175M€. Une information également reprise par le Daily Express. L'objectif sera de conserver Harry Kane, tout en se renforçant. Une chose est sûre, entre Chelsea Tottenham et Manchester United veulent tous mettre fin au règne sans partage de Manchester City et Liverpool en Premier League.