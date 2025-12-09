Clash à l’hémicycle : Abdou Mbow accuse Maimouna Dièye de distribution illégale de fonds publics

L’Assemblée nationale a été secouée, ce mardi par des débats sur le budget 2026 du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Le député Abdou Mbow (APR, ancien parti au pouvoir) a accusé la ministre Maïmouna Dièye de détournement de fonds publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA.



Selon Abdou Mbow, la ministre aurait elle-même reconnu, lors d’une manifestation de son parti Pastef, avoir prélevé « des comptes des contribuables » pour la distribuer à des militants.



« Mme, le ministre, l’aveu est la mère des preuves. Et vous avez publiquement, lors d'une manifestation organisée par votre parti politique, dit que vous avez pris 1 milliard 800 millions des comptes des contribuables sénégalais pour les distribuer à vos militants de Pastef. Et cela n’est rien d’autre que le détournement de deniers publics », a lancé l’élu, dénonçant la gravité de tels agissements.



Le député a ensuite rappelé une affaire antérieure de détournement impliquant une ancienne ministre de la Femme, poursuivie pour une somme bien moindre (50 millions). « Et vous avez eu le courage de vous mettre devant votre Premier ministre pour dire que vous pris la valeur de 1 milliard 800 sans aucune base légale [...] le dire en tant que ministre de la République, c’est déplorable ».



Poursuivant son interpellation, M. Mbow a soulevé la question de la destination de ces fonds, affirmant qu'ils auraient été distribués à des individus impliqués dans des actes de violence et de vandalisme : « l’argent du contribuable, que vous avez donné à des gens qui avaient cassé, pillé, des Auchan, brûlé des BRT, et qui ont tué des gens dans des bus à Yarakh. Et cela, Mme la ministre, je voudrais que vous nous disiez sur quelle base vous avez osé prendre l'argent du contribuable et de la distribuer aux militants de Pastef».



Le parlementaire a souligné que la ministre elle-même aurait reconnu qu'il s'agissait de l'argent du ministère, demandant une explication sur la légalité d'une telle décision.



Abdou Mbow a également interpellé le ministre des Finances sur l’existence d’un supposé milliard supplémentaire évoqué par le Premier ministre. Il exige des explications sur la traçabilité de ces sommes dans le budget de l’État et sur leur base légale.





« Je voudrais que le ministre des Finances aussi nous dise les 1 milliard (supplémentaires mentionnés par le Premier ministre) que vous avez mis pour organiser ou distribuer aux autres que vous faites passer pour des factures à vos militants dans quelle rubrique l'avez-vous mis ? Et sur quelle base légale vous êtes-vous basés pour prendre de l'argent au peuple et le céder à vos militants », a-t-il demandé.



« Vous devez expliquer tout cela aux Sénégalais », a-t-il conclu, ouvrant un nouveau front dans le débat sur la gestion des ressources publiques et la bonne gouvernance.



