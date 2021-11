Classement FIFA Zone Afrique après la 5e journée éliminatoires Mondial 2022: le Sénégal toujours en tête

En effet, auteurs d’un carton plein lors de leurs cinq rencontres des éliminatoires africaines avec cinq succès en autant d’apparitions (17 buts marqués/ 1 seul encaissé), les “Lions” du Maroc (3èmes africains, 27èmes mondiaux) devraient être les plus grands bénéficiaires du prochain classement FIFA pour la Zone Afrique qui sera publié le jeudi 25 novembre.



Les partenaires d’Achraf Hakimi devraient décrocher +4,82 points au classement pour se hisser au 28e rang mondial et s’installer sur la deuxième marche du podium continental devant l’Algérie (3e).



Le Sénégal toujours en tête du Classement FIFA !



Il convient de noter également que d’après les statistiques de la FIFA, la sélection nationale du Sénégal continuera de trôner sur l’Afrique alors que les Aigles de la Tunisie (4es) et les Super Eagles du Nigeria (5es) compléteront le Top 5 africain.



Viendront ensuite l’Egypte (6e), la Côte d’Ivoire (7e) et le Cameroun (8e) tandis que de grandes nations du football africain à l’image de la RD Congo, de la Guinée, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud ou encore de la Zambie ne figureront pas dans le Top 10.



Ci-après le probable Top 20 africain du mois de novembre 2021 :



1) Sénégal [21e mondial (↓1)] = 1 556,17 (-8,78)



2) Maroc [28e mondial (↑1)] = 1 517,82 (+4,82)



3) Algérie [29e mondial (↑1)] = 1 511,29 (+2,25)



4) Tunisie [31e mondial (↓4)] = 1 504,88 (-20,42)



5) Nigeria [36e mondial ] = 1 482,20 (+4,02)



6) Égypte [45e mondial (↓1)] = 1 440,95 (-6,90)



7) Côte d’Ivoire [50e mondial (↑3)] = 1 430,50 (+6,38)



8) Cameroun [53e mondial (↑1)] = 1 424,72 (+6,51)



9) Mali [55e mondial (↑2)] = 1 418,39 (+6,00)



10) Ghana [57e mondial (↓5)] = 1 417,62 (-7,25)



11) Burkina Faso [62e mondial (↓1)] = 1 394,89 (-5,67)



12) Afrique du Sud [63e mondial (↑3)] = 1 369,59 (+7,62)



13) RD Congo [66e mondial (↑1)] = 1 364,85 (+7,24)



14) Cap-vert [75e mondial (↑1)] = 1 336,07 (+8,41)



15) Guinée [78e mondial (↑1)] = 1 306,00 (-3,15)



16) Ouganda [82e mondial] = 1 294,87 (-2,56)



17) Bénin [83e mondial] = 1 293,32 (+10,98)



18) Zambie [86e mondial (↑1)] = 1 271,90 (+11,10)



19) Gabon [87e mondial (↑1)] = 1 270,55 (+10,16)



20) Congo [97e mondial] = 1 226,90 (-1,26)



Foot Africa