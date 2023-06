Classement FIFA : le Sénégal garde sa 2e place africaine et sa 18e mondiale

Le Sénégal garde sa 18e place mondiale ainsi que sa deuxième place africaine dans le dernier classement mondial de la FIFA, a appris l’APS de l’instance dirigeante du football mondial, jeudi.



Le Sénégal garde ses mêmes positions grâce à son match nul contre le Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvirr-11 février), une compétition à laquelle il s’est qualifié, et sa victoire, 4-2, contre le Brésil, en match amical international.



Le Maroc est descendu de deux rangs au niveau du classement mondial, quittant le 11e pour la 13e place, mais conserve sa première place africaine. Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés a la prochaine CAN, ont été battus, 2-1, par l’Afrique du Sud, (qualifiée), lors de la cinquième journée de ces éliminatoires. Cinq jours plutôt, ils avaient fait match nul et vierge contre le Cap-Vert.



La Tunisie garde la troisième place africaine, mais a reculé de trois rangs au niveau mondial. Les Aigles de Carthage ont quitté la 28e pour la 31e place.



Par contre l’Algérie et l’Egypte, 4e et 5e ont, quant à eux, encore réalisé des bons en avant. Les Fennecs ont quitté la 34e pour la 33e place et les Pharaons la 35e pour la 34e.



Le Nigeria, sixième africain, a progressé d’un rang au niveau mondial, passant de la 40e a la 39e place.



Le Mali a réalisé une bonne performance au niveau africain, en progressant de la 10e à la 8e place africaine et de trois rangs au niveau mondial. De la 53e place, ils sont allés à la 50e.



La Côte d’Ivoire a dégringolé au classement africain, quittant la 8e place pour la 9e place. Au niveau mondial, ils ont régressé, passant de la 45e place à la 51e.



Dans ce nouveau classement FIFA, l’Argentine, championne du monde en titre, garde sa première place. La France, vice-championne, est deuxième, et le Brésil, troisième. L’Angleterre et la Belgique sont quatrième et cinquième.



Le prochain classement Sera publié le 20 juillet.





APS