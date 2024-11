Classement FIFA : le Sénégal sort 2e en Afrique et 17e mondiale

Le Sénégal a fait un bond de trois rangs dans le dernier classement de la FIFA et retrouve sa place historique de 17e, tout en gardant sa deuxième position africaine, indique un communiqué de l’instance dirigeante du football mondial, rendu public jeudi.



Cette progression de novembre se justifie par sa qualification à la prochaine CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Sénégal, premier de son groupe, a obtenu 16 points, avec 10 buts marqués et un seul encaissé. Ils ont devancé le Burkina Faso (10 points), le Burundi (4 points) et le Malawi (4 points).