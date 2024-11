Classement de l'ISEME : le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud en tête des économies émergentes africaines

D'après le classement de l'Indice Synthétique de l'Émergence Économique (ISEME), le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud occupent les trois premières places des économies africaines émergentes. Ces trois pays sont rejoints par l'Île Maurice. Ainsi, le Maroc (0,663), l’Égypte (0,659) et l’Afrique du Sud (0,615) dominent le classement, suivis de près par l’Île Maurice (0,600). Ce trio de tête, accompagné de l'Île Maurice, se distingue comme les principales économies du continent.



Selon l'ISEME, ces pays ont atteint ce statut grâce à des progrès constants en termes de croissance économique et de diversification.



Ils sont suivis par des nations classées comme pré-émergentes, à savoir le Gabon (0,595), la Tunisie (0,567), le Botswana (0,553) et la Guinée Équatoriale (0,525).



L'Indice Synthétique d'Émergence Économique (ISEME), l'outil central de cette évaluation, mesure le développement des pays à travers quatre dimensions : la richesse inclusive, la croissance économique durable, la transformation structurelle et l'intégration dans l'économie mondiale.