Claudy Siar fait une révélation sur Twitter : Un pays de l'Afrique de l'Ouest aurait reçu une grosse somme d'argent d'un...

Un état d’Afrique de l’ouest vient de percevoir une somme très importante d’un pays du golf. Ce don et à destination des jeunes africains prisonniers de l’enfer libyen.Ce pays d’Afrique de l’ouest garde étrangement le silence.Désormais nous savons.Nous attendons les actions — Claudy Siar (@Claudy_Siar) 5 janvier 2018

Donnez-nous le nom de ce pays Claudy. https://t.co/MuoaBxyEd7 — Alioune Tine (@aliounetine16) 5 janvier 2018

L'activiste panafricain et animateur de l'émission "Couleurs tropicales" sur la Rfi vient faire une grave révélation, via son compte Twitter. Selon Claudy Siar, un pays de l'Afrique de l'Ouest aurait reçu des mains d'un Etat du Golfe une importante somme d'argent destinée aux jeunes africains prisonniers de l'enfer libyens. Ce qui révolte l'activiste c'est le fait que ce pays garde "étrangement le silence" sur la transactionAprès son Tweet, les internautes se sont précipités sur les commentaires pour lui demander de donner le nom du pays en question. Le directeur du Bureau régional d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du centre Alioune Tine, très présent sur ce Réseau soial a cité le tweet de l'animateur pour lui ordonner de livrer le nom de cet Etat de l'Afrique occidentale