Clôture du Magal 2023: le Khalife invite les fidèles à cultiver la "paix et le pardon"

Les rideaux de la 129e édition du grand Magal de Touba sont tombés. Comme à l’accoutumée, c’est la cérémonie officielle qui marque le dernier acte de l’évènement. A cette occasion, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a invité les fidèles à cultiver la paix et le pardon.

Dans sa communication, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par la voix de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, a d’abord remercié toute la Umma Islamique, venue d’horizons divers du monde pour commémorer le départ en exil de Khadimoul Rassoul.

Le Khalife général des Mourides a exhorté les fidèles de retourner aux enseignements de Serigne Touba qui se résument au culte exclusif de la paix et du pardon.

Le porte-parole de Serigne Mountakha a, en outre, rappelé le sens du Magal qui est une instruction du fondateur du Mouridisme. Il demande aux fidèles d’aller vers la quête de la connaissance, la dévotion, le culte du travail et la paix.

Serigne Bass Abdou Khadre est revenu sur le manque d’eau et les inondations lors du Magal.

"Le Magal de cette année a coïncidé avec l'hivernage et nous rendons grâce. L'Etat a fait beaucoup d'efforts mais ce manque d'eau est dû aux nombreux fidèles qui sont venus dans la cité religieuse. Il est vrai que les populations ont souffert des inondations et du manque d’eau mais c'est la volonté de Dieu et nous devons lui rendre grâce. Comme l'a toujours fait Cheikhoul Khadim", a-t-il expliqué.

Il n’a tout de même pas manqué de remercier le président de la République pour les efforts fournis dans les secteurs de l'assainissement et de la santé. Avant de prier pour les victimes d'accidents de la route.