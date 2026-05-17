Burkina Faso: obsèques de Jean-Marc Palm, un des piliers du régime de Blaise Compaoré

Au Burkina Faso, débutent, ce dimanche 17 mai, les obsèques de Domba Jean-Marc Palm, décédé jeudi 14 mai, à l'âge de 75 ans. Enseignant chercheur en Histoire et directeur de recherches au Centre national de recherches scientifique et technologique (CNRST) de Ouagadougou pendant près de quatre décennies jusqu'à sa retraite, il est surtout connu pour avoir été un des piliers du régime de Blaise Compaoré, son ministre des Affaires étrangères, au lendemain du coup d’Etat du 15 octobre 1987 et de l'assassinat de Thomas Sankara.



Originaire du sud-ouest du pays, docteur en Histoire politique et sociale de l’Afrique de l’Ouest, Domba Jean-Marc Palm débute sa carrière d'enseignant en 1977 jusqu'à sa retraite, fin 2014, de son poste de Directeur de recherche au CNRST.



Il est l’auteur de sept ouvrages et de plus de 60 articles scientifiques, mais son engagement dépasse les salles de classe. Après le coup d’Etat au cours duquel le capitaine Thomas Sankara et douze de ses compagnons sont assassinés, il est nommé ministre des Relations extérieures par Blaise Compaoré.



Il effectue sa première mission en France pour « expliquer ce qui est arrivé le 15 octobre et non le justifier », dit-il dans son témoignage au procès organisé en 2021. Il fut ensuite membre du Conseil économique et social, puis président du Haut Conseil du dialogue social de 2018 à 2023.



Il a également occupé le poste de vice-président chargé des relations avec les partis politiques et les alliances au sein du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré.



Parmi les nombreux hommages, celui de l’écrivain Baba Hama : « Le chercheur a quitté la scène, mais ses écrits précieux demeurent des repères pour comprendre les réalités socio-politiques du Burkina et éclairer les zones d’ombre de notre histoire récente », a écrit l'ex-délégué général du FESPACO sur ses réseaux sociaux.