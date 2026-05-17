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Marche de Dakar : Ousmane Sonko accueilli par des centaines de partisans en liesse



Marche de Dakar : Ousmane Sonko accueilli par des centaines de partisans en liesse
Leader du parti Pastef (pouvoir) et Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a été accueilli par des centaines de militants en liesse, ce dimanche 17 mai, à l’occasion  d’une «grande randonnée pédestre» organisée par la coordination départementale de son mouvement politique.

Tout de blanc vêtu, le Premier ministre a d’abord été salué  par une foule en liesse, qui scandait par moment : «Sonko Président». Par la suite, il s’est adonné à un bain de foule. Plusieurs membres influents du parti ont participé à la marche, dont le maire de Dakar, Abass Fall. Celle-ci a débuté à la place de la Nation et prendra fin au Rond-point Jet d’eau.  

Cette randonnée a pour thème : «Dakar en marche derrière le  Pros». Elle vise, entre autres, à «célébrer la participation citoyenne et l’action collective pacifique»  et de «consolider l’unité autour du projet porté par» Sonko, alors que  le parti  prépare activement le congrès électif de son président le 06 juin 2026.   
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Charles KOSSONOU

Dimanche 17 Mai 2026 - 14:02


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