Richard-Toll : la CSS annonce un stock de 80 000 tonnes de sucre pour stabiliser le marché

Le directeur des ressources humaines de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), Assane Ndiaye, a annoncé, le 16 mai 2026, que sa société va mettre à disposition, dans les jours à venir, un stock de 80 000 tonnes de sucre. Il soutient que cette « quantité suffisante va assurer un approvisionnement correct du marché national » durant les prochains mois.



« Nous aurons une capacité de 80 000 tonnes de stock de sucre dans les jours à venir qui permettra d’alimenter suffisamment le marché durant les prochains mois. Les objectifs seront atteints et le marché sera correctement approvisionné », a-t-il déclaré au terme d’une randonnée pédestre, dans le cadre des « 72 heures de la Sucrière », organisée à Richard-Toll, par les femmes travailleuses de la CSS.



Selon M. Ndiaye, la Compagnie sucrière sénégalaise mise sur une capacité de stockage soutenable pour assurer une disponibilité régulière du sucre sur le marché national. Il a également salué le travail des équipes techniques et agronomiques mobilisées dans le cadre de la campagne sucrière.



Le responsable de la CSS a estimé enfin que les efforts conjugués de la direction générale et des agents engagés dans la production « permettront non seulement d’atteindre les objectifs fixés, mais aussi de les dépasser ».



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la manifestation a été marquée par plusieurs activités, dont une randonnée pédestre initiée en partenariat avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJOJ) qui a servi de tribune pour sensibiliser les populations de Richard-Toll autour de l'événement prévu à Dakar en octobre - novembre 2026.