Agnam : les opérations de prospection de phosphate suspendues après des actes de vandalisme

La tension continue de monter à Agnam, dans le Fouta, où la société AMA Afrique a été contrainte de suspendre ses opérations de prospection de phosphate à la suite d’actes de vandalisme perpétrés sur son site d’exploration. Des individus non identifiés auraient incendié et détruit une partie du matériel de l’entreprise, rendant les équipements inutilisables et entraînant l’arrêt des travaux.



Malgré l’important dispositif sécuritaire déployé autour du site, les activités ont cessé depuis plusieurs jours. Contacté après plusieurs tentatives, Kaly Traoré, géologue superviseur des travaux pour AMA Afrique, a confirmé les faits.



« Des individus sont venus saccager nos installations, nous privant ainsi de nos moyens de travail. Ils ont mis le feu au matériel, qui est désormais inutilisable. Pour le moment, nous sommes dans l’incapacité de poursuivre les opérations de prospection », a-t-il déclaré.



Le responsable a toutefois salué l’intervention des forces de sécurité, estimant que « les gendarmes ont bien joué leur rôle ». Il a également affirmé que l’entreprise entend poursuivre son projet d’exploration malgré ce revers.



« AMA Afrique dispose d’un permis d’exploration valide. Nous restons dans l’optique de poursuivre notre projet, même si nous avons reçu un coup dur. Des plaintes ont été déposées et nous faisons confiance à la gendarmerie pour faire la lumière sur cette affaire », a ajouté Kaly Traoré.



Dans ce climat de tension, les autorités locales tentent d’apaiser la situation. Après une réunion de concertation entre élus locaux et chefs de village des différentes localités de la commune d’Agnam, une nouvelle rencontre de médiation est prévue ce dimanche à la sous-préfecture. Selon RFM, cette réunion se tiendra en présence du maire Farba Ngom et d’une autorité administrative locale.

