Kolda : des jeunes filles formées à la transformation de viande végétale à base de pomme d’acajou

Une session de formation dédiée à la transformation de viande végétale à base de pomme d’acajou s’est tenue la semaine dernière à Kolda, à l’initiative du CCA avec l’appui de l’ONG GRET. Cette activité innovante vise à valoriser un produit souvent négligé dans les plantations d’anacardiers de la Casamance.



Les bénéficiaires de cette formation sont composés des membres des clubs de jeunes filles issus des unités de transformation de Bagadadji, Mampatim, Saré Bidji, Saré Moussa Ndour et Saré Faramba, dans le département de Kolda. Un pair éducateur a également pris part à cette session.



À travers cette initiative, les organisateurs entendent apporter une solution durable aux importantes pertes de pommes d’acajou, généralement abandonnées après la récolte des noix. Désormais, ces fruits pourront être transformés en produits alimentaires à forte valeur ajoutée, notamment en viande végétale.



Selon les initiateurs, cette formation ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les jeunes filles non scolarisées du Fouladou. En plus de promouvoir la transformation locale, elle devrait favoriser l’autonomisation financière des bénéficiaires grâce au développement d’activités génératrices de revenus autour de l’anacarde.



Les participants ont ainsi été outillés sur les techniques de transformation, de conservation et de valorisation de la pomme d’acajou, dans une dynamique de lutte contre le gaspillage et de promotion de l’entrepreneuriat féminin.



Pour le CCA de Kolda et ses partenaires, cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer les capacités des communautés locales tout en encourageant une meilleure exploitation des ressources agricoles disponibles dans la région.