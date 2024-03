Collectivités territoriales : l’intersyndicale décrète 96 heures de grève à compter de ce mardi

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales poursuit son mouvement de grève. Elle a repris cette semaine encore et décrète 96 heures de grève à compter du mardi 5 mars. Pour ce lundi, ces travailleurs observent un débrayage suivi d’un port de brassards rouges sur l’ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Les syndicalistes informent qu’ils n’ont pas encore eu gain de cause suite à leur revendication.



« L’intersyndicale a décrété 96 heures de grève le mardi 5 jusqu’au vendredi 8 mars 2024 sur toute l’étendue du territoire. Pour ce lundi 4 mars, le mot d’ordre est d’observer un débrayage à partir de 10 heures suivi de port de brassards rouges dans toutes les communes du Sénégal », a déclaré sur la RFM, Ndiaga Diop, secrétaire général des travailleurs des collectivités territoriales.



Et d’ajouter : « Nous sommes à 19 mois de grève pour revendiquer un droit légal et légitime à savoir la revalorisation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Nous interpellons le Premier ministre qui nous avait demandé de lui accorder un délai de 10 jours lors de notre rencontre avec lui à la Primature, le 10 novembre 2023 ».



Ndiaga Diop indique que l’intersyndicale attend depuis quatre (4) mois pour être édifié sur cette vieille revendication, « c’est sûre que nous allons continuer la grève jusqu’à rétablissement du droit des travailleurs des collectivités territoriales », a-t-il précisé.