Colombie: quel bilan 5 ans après les accords de paix avec les FARC?

Le 26 septembre 2016, les accords de paix étaient signés à Carthagène, avec un stylo balle, un objet qui symbolisait le remplacement des fusils par des stylos, après plusieurs années de négociation à La Havane.



Cinq ans après, le constat est amer. Car on est très loin des objectifs fixés dans les six volets de ces accords, même si la justice transitionnelle est sans doute le point le plus abouti.



Le volet central des accords de paix portait sur la réforme agraire ; elle en est pratiquement au point mort. La participation politique des ex-guérilleros ? Plusieurs ont en effet des sièges au Congrès, mais c'est un sujet qui divise la société. La plupart des 12 000 ex-guérilleros des FARC se sont démobilisés pour se réinsérer, mais plusieurs groupes ont repris les armes. Quelles solutions sur les drogues illicites ? La production de coca et de cannabis n’a pas baissé. Et le point sur les victimes et les indemnisations ? Le processus est très lent. À ce rythme, il faudra près d’un siècle pour que toutes soient indemnisées. Enfin, la mise en œuvre de ces accords est très imparfaite.



« La Colombie n'est pas dans une situation de réelle pacification »

Un des points les plus préoccupants est l’augmentation de la violence dans de nombreuses régions du pays, avec des assassinats ciblés de nombreux ex-combattants des FARC démobilisés et des centaines de représentants sociaux et autochtones. Plusieurs organismes internationaux avaient pourtant prévenu : dès les accords de paix signés, l’État devra prendre le relais dans les zones abandonnées par les FARC.



Mais l’État a laissé passer le temps, dont ont profité d’autres groupes armés, comme la guérilla de l’ELN, pour se glisser dans les zones laissées vacantes par les FARC. Les populations se retrouvent de nouveau prises en étau entre des groupes qu’elles ne connaissent pas et l’armée qui revient les combattre.