Colonel Abdoul Aziz Ndaw réagit après son élévation au rang de Grand Officier dans l’ordre du Mérite

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a honoré hier vendredi cinquante-six (56) de nos compatriotes en les décorant dans les Ordres nationaux, lors d’une cérémonie solennelle au Palais de la République. Ces distinctions récompensent leur « dévouement aux valeurs de la République ».Parmi les récipiendaires, le Colonel Abdoul Aziz Ndaw a été élevé à la dignité de Grand Officier dans l’ordre du Mérite. Dans une déclaration, il a exprimé sa gratitude : « L’attente a été longue pour avoir été Commandeur dans cet ordre depuis le 1er avril 2001 mais le moment choisi est éloquent et démontre une fois de plus les changements importants qui se dessinent ».Le Colonel Ndaw a également réaffirmé sa foi en un avenir prometteur pour le pays : « Un Sénégal meilleur fait de justice de liberté et de travail est possible ».