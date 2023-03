Combat Reug Reug-Sa Thiès : l'Arène nationale vandalisée

Les amateurs de lutte sénégalaise renouent avec leurs anciennes habitudes. Dimanche, après le combat opposant Sa Thiès à Reug Reug, l'Arène nationale de Pikine a été le théâtre d’une nouvelle épisode de violence. Des sièges ont été cassés pour servir de projectiles.



Tout est parti lorsque l'arbitre centrale a donné le coup de sifflet final qui a accordé la victoire à Reug Reug, la polémique s’est alors installée. Les supporters de Sa Thiès n’ont pas apprécié la décision de l’arbitre indiquant qu’il y’avait une première chute qui bénéficiait à leur lutteur. Si dans l’enceinte, les protestations continuaient à se faire entendre auprès de l’arbitre, dans les gradins du stade, certains supporters commençaient à déverser leur colère.



Des sièges ont été cassés pour servir de projectiles et l’arène nationale s’est transformé en véritable champs de bataille. Encore une fois un spectacle de désolation s’offrait aux téléspectateurs qui suivaient le combat depuis leur petit écran.



Des actes de vandalisme qui témoignent encore plus du manque de sportivité chez certains supporters et amateurs de lutte. L’esprit sportif et le fair play ont été mis de coté pour laisser place à des actes antisportifs et regrettables. Les autorités devront vite remédier à ce l’eau qui gangrène le sport traditionnel du Sénégal depuis des années.