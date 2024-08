Comité Sénégalais des droits de l'homme : le Forum du justiciable invite le Pr Amsatou Sow Sidibé à la reconquête du "Statut A"

Le Comité Sénégalais des droits de l'homme (CSDH), rétrogradé en décembre 2012, doit impérativement reconquérir son statut A, un objectif fixé par le Forum justiciable (Fj) pour la nouvelle Présidente, Amsatou Sow Sidibé. À en croire le document parvenu a PressAfrik " cette rétrogradation est survenue à cause de la non-conformité aux recommandations formulées en 2007 et 2009 et au non-respect des Principes de Paris, notamment en ce qui concerne les ressources financières, juridiques et humaines."



Face à cette situation, le Fj a souligné l'urgence pour le CSDH de retrouver son statut A, considéré comme essentiel pour une institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. La mission principale de la Présidente Mme Sidibé est de remédier à cette situation et "de rétablir l'intégrité et l'efficacité du comité. "



Le statut A, conforme aux Principes de Paris, est considéré comme "indispensable" pour garantir la crédibilité et l'efficacité du CSDH sur la scène internationale. La reconquête de ce statut doit être la priorité absolue de la Présidente, tout autre objectif étant secondaire pour le moment.



De ce fait, le Forum du justiciable invite, la Présidente Amsatou Sow Sidibé à faire focus sur la "reconquête du statut A du comité. Elle doit laver l'affront d'une humiliante rétrogradation du statut A au statut B. Ceci doit être sa seule et unique mission pour le moment. Tout autre acte serait superflu. Elle doit en faire un sacerdoce. Il urge que ledit Comité retrouve ses lettres de noblesse. Et cela doit impérativement passer par la reconquête du statut A. Nous encourageons vivement le Professeur Amsatou Sow Sidibé à travailler d'arrache-pied et de tout mettre en œuvre pour y arriver. L'honneur du Sénégal est en jeu", lit-on sur le document.