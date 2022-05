Comment sauver La Poste de la gestion scandaleuse des DG de Macky: recapitalisation, privatisation ou innovation

"La recapitalisation de La Poste profitera à tout le monde"

Vers une recapitalisation de la Poste. L’idée a été émise par le président de la République Macky Sall, en marge de la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers des doléances des centrales syndicales. Selon le chef de l’Etat « une telle entreprise, avec 5 000 employés, sera difficile à relever sans oublier la dette de 189 milliards FCFA qu’elle doit à l’Etat ».Serigne Ousmane Béye Professeur en économie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) y voit une résurrection de l’entreprise. Parce qu’avance-t-il « La Poste est un gouffre à milliards avec une pléthore d’employés ».« Ça fait depuis presque des décennies que ça ne marche plus. On nous parle de 5000 employés or que normalement La Poste n’aurait peut-être dû avoir que 2500 à 3000 employés maximum. Sans compter la dette. A cela s'ajoute une offre désuète sur le marché financier », explique l'économiste.Mais la recapitalisation ne sera pas la seule solution pour relever cette entreprise en décadence. Selon notre interlocuteur une diversification des produits et services à l’ère de la modernisation s'impose. « Avec l’évolution technologique et les nouvelles technologies de l’information, La Poste ne marche plus. Le courrier postal par timbre ne mobilise plus à cause du mail etc. Maintenant ce qu’il faut, mise à part une recapitalisation qui signifie liquider complétement l’entreprise et de créer sur les cendres de l’ancienne maison, une nouvelle société avec de nouveaux capitaux, c’est la diversification de ses produits et services financiers », affirme-t-il. Citant l’exemple de la France qui, en dehors Orange money, a fait de La poste une opératrice dans la téléphonie mobile.Pr Béye suggère également à La Poste de « se redéfinir pour se relancer, innover et trouver de nouveaux produits dans la marche du temps et du monde. La Poste pourrait même faire comme Orange money. Pourquoi pas ? Faire autre Chose… Parce que tant que La Poste continue avec les produits qu’elle détient, souligne-t-il, « elle n’en sortira pas vainqueur. Ses produits sont dépassés plus ou moins désuets. La modernisation s’impose».Pr Béye estime que la meilleure option pour l’Etat du Sénégal est de se désengager dans la gestion. « La Poste était un service d’utilité publique. C’est pourquoi elle était sous les joutes de l’Etat. Et maintenant que les choses ont évolué, je pense que l’Etat, comme beaucoup de pays du monde doit se désengager », préconise-t-il. L’économiste indique qu’ailleurs par exemple le courrier postal, le courrier même du colis, il y a les entreprises privées qui s’en chargent. « Au niveau mondial, on parle de DHL et sur au niveau local, il y a des petites entreprises, des start-up qui vraiment investissent dans ce secteur du transport du courriel et colis. Et malheureusement aussi pour les finances et la caisse d’épargne, vous savez maintenant avec les opérateurs de mobile banque comme Orange money etc., La poste est noyée. »Une autre option dans la recapitalisation est qu'on «peut maintenir en état ou augmenter le capital pour faire face aux charges et dettes.»En à croire Pr Serigne Ousmane Béye « tout le monde va y gagner. Parce que dans la recapitalisation, on va faire fi des dettes et autres. On va peut-être chercher sur le plan juridique un liquidateur qui va s’occuper du passif de l’ancienne Poste. Maintenant, la nouvelle va démarrer sur de nouvelles bases, avec de nouveaux capitaux, avec une nouvelle structure organigramme. Et limiter surtout le nombre d’emplois qui ne devrait pas dépasser 3000. Pour l’usager, c’est d’abord le caractère nouveau de l’entreprise, La Poste deviendra plus performante, il ne sera pas une entreprise moribonde comme elle est actuellement. »En 2012, à l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, il y avait pas plus de 2000 employés à La Poste. A l'heure actuelle, il y a 5000 employés, si l'on en croit au chiffre avancé par le président de la République, hier en recevant les cahiers de doléances des centrales syndicales.Sous la direction du responsable de l'Alliance pour la république (Apr), Siré Dia, La Poste a subi tous les abus en termes de recrutements clientélistes. Les caisses de l'entreprise ne se sont pas relevés de la vague de milliers de recrues, la plupart originaires de Thiès (ville où Siré Dia a établi sa base politique). Le responsable politique thiessois, nommé par Macky Sall en 2012, n'hésitait pas à utiliser le logo et l'image de la société publique pour faire des communiqués purement politiques liés à l'activité du parti au pouvoir. (Un exemple en photo)