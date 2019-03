Comment un président isolé du monde dirige l'Algérie

L'annonce de la candidature de M. Bouteflika à un cinquième mandat en avril prochain a jeté le doute dans les esprits. Il n'est pas allé lui-même déposer sa candidature.



Une vague de colère a poussé dans la rue étudiants, enseignants, avocats et même des journalistes, qui semblent déterminés à mettre fin au magistère d'un dirigeant presque invisible.





De nombreux Algériens craignent que l'échec de la succession du président Bouteflika, arrivé au pouvoir en 1999, ne conduise à l'instabilité du pays, s'il venait à mourir au cours de son mandat.



Son dernier discours public remonte à 2014 - il s'était adressé aux Algériens pour les remercier de lui avoir encore fait confiance, après sa victoire à l'élection présidentielle.



M. Bouteflika avait évoqué des mesures visant à "renforcer la séparation des pouvoirs et le rôle de l'opposition, en plus de garantir les droits et libertés".



Certains s'attendaient à des réformes et à une transition en douceur du pouvoir, mais rien de cela n'a été fait, les apparitions publiques du président sont devenues rares.