Comment un vaccin protège contre le VPH, la maladie sexuellement transmissible qui touche 80 % des personnes

Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. Il tue 300 000 patientes chaque année. Comment le vaccin protège-t-il contre le virus du papillome humain (VPH) qui provoque ce cancer ?



Le vaccin contre le VPH, appelé Gardasil, protège contre neuf types de virus du papillome humain.



Parmi ceux-ci, il y en a deux qui causent presque tous les cancers du col de l'utérus, ceux qui causent la plupart des cancers de l'anus, et certains cancers des organes génitaux et de la tête et du cou.



Des études ont montré que le vaccin protège contre l'infection par le VPH pendant au moins 10 ans, bien que les experts espèrent que la protection durera beaucoup plus longtemps.



La première grande étude menée sur ses effets suggère qu'il est très efficace pour réduire de près de 90 % les cas de cancer du col de l'utérus.



L'étude, publiée dans la revue scientifique The Lancet, s'est intéressée à ce qui s'est passé après l'introduction du vaccin pour les filles en Angleterre en 2008.



Qui peut recevoir le vaccin contre le VPH ?

Le vaccin contre le VPH fonctionne mieux si les filles et les garçons le reçoivent avant d'entrer en contact avec le virus.



En effet, le vaccin peut seulement prévenir une infection, mais il ne peut pas éliminer le virus de l'organisme une fois qu'il a été contracté.



Les virus sont si répandus que la vaccination doit cibler les enfants qui ne sont pas encore sexuellement actifs.



Qu'est-ce que le VPH ?

VPH (abréviation de virus du papillome humain) est le nom d'un groupe de virus très commun.



Il existe plus de 100 types différents de VPH, et les infections ne provoquent généralement aucun symptôme.



Cependant, certains types peuvent provoquer des verrues, qui peuvent apparaître sur la main, le pied, les organes génitaux ou à l'intérieur de la bouche.



La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont infectés et leur organisme élimine le virus sans traitement.



Cependant, il existe un groupe de VPH à haut risque qui peut provoquer une croissance anormale des tissus pouvant conduire à des cancers.



Est-il transmissible sexuellement ?

La maladie est très facile à contracter, elle est très contagieuse et se transmet par un contact étroit entre la peau et le corps.



Avant l'âge de 25 ans, jusqu'à 80 % de la population y a été exposée.



Dans la plupart des cas, les personnes restent infectées pendant une période allant de 18 mois à deux ans.



Elle est souvent transmise lors de contacts sexuels, y compris le toucher.



Quelle est l'ampleur du déploiement du vaccin contre le VPH dans le monde ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 90 % des décès par cancer du col de l'utérus surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.



Dans ces pays, le cancer du col de l'utérus n'est souvent identifié que lorsqu'il est à un stade avancé et que des symptômes apparaissent.



L'année dernière, l'OMS a annoncé son intention d'éradiquer la maladie "au cours du siècle prochain" et, pour ce faire, elle tentera d'atteindre une couverture vaccinale de 90 % d'ici à 2030.



Plus d'une centaine de pays ont désormais introduit la vaccination contre le VPH.



Cependant, en 2020, moins de 25 % des pays à faible revenu et moins de 30 % des pays à revenu moyen inférieur avaient introduit le vaccin, contre 85 % des pays à revenu élevé.