Commerce–contrôle : une valeur de 36 millions F CFA de produits de consommation saisie

Des produits de consommation d’une valeur de 36 millions 842 mille 500 F CFA ont été saisis par le service régional de commerce de Dakar, jeudi, lors d’une opération de contrôle des prix et de vérification de la qualité des produits destinés à la consommation.



D’après l’Agence de presse sénégalaise, les agents du service régional du commerce de Dakar ont saisi, à cette occasion, 250 bonbonnes de gaz butane pour plus de 4 millions, 184 cartons de biscuits périmés, 749 sacs de riz de 50 kg. Le site ajoute que dans le lot des produits saisis, figurent également 149 sacs de riz de 25 kg, 318 cartons de tomates, 290 sacs de sucre, soit 14 tonnes d’une valeur de 10 millions 237 mille 500 FCFA.



Le commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar, Amadou Touba Niane l’objectif cette importante patrouille : «Le but est de faire en sorte que l’approvisionnement correct en denrées de première nécessité du marché soit assuré, en veillant au respect strict des prix tout en asseyant une veille sur la sécurité sanitaire des aliments».



Au total, une dizaine de marchés de Dakar ont été visités, de Tilène à Niarry Tall, en passant par Grand-Yoff, Castors, Grand-Dakar, le marché Nguélaw, celui de Gueule Tapé, les marchés Dior, Petersen et celui de Ouakam.