Commerce : le ministre de tutelle annonce la création de deux mille (2000) boutiques de référence au Sénégal

Le ministre de l’industrie et du Commerce est revenu sur la nécessité d’augmenter la production nationale et de moderniser les réseaux de distribution pour répondre efficacement aux besoins du marché intérieur et renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Invité à l’émission Point de vue sur la RTS1, il a annoncé un projet de modernisation du commerce de détail avec la création de deux mille ( 2 000) boutiques de référence à travers le pays. Ces boutiques seront équipées de systèmes de congélation et fonctionneront à l’énergie solaire, permettant de garantir l’hygiène et la conservation des produits. L’objectif de ce projet selon le ministre c’est de créer entre 20 000 et 30 000 emplois.



S’exprimant sur les spéculations faisant état de pénurie de certaines denrées, le ministre a assuré qu’il n’y avait pas de pénurie de produits essentiels comme le riz, l’huile, ou le sucre. Il a expliqué que la fermeture temporaire des importations était destinée à favoriser l’écoulement de la production locale et à réguler le marché.

Serigne Gueye Diop a même souligné que des stocks importants de sucre sont disponibles dans le pays.