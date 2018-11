Commissariat du VIe arrondissement : Un cambrioleur membre d’un gang arrêté avec 33 millions FCFA

Lassana Touré allias Papa, membre d’une association de cambrioleurs opérant depuis longtemps dans les Communes I et II du District de Bamako, est mis aux arrêts par la Brigade d’intervention du VIe Arrondissement avec un sac contenant de 33.800.000 F CFA dont lui-même ignorait la somme.



L’information aurait été donnée à la police par un individu sous l’anonymat. Selon l’indicateur de la Police, c’est un individu qui portait sur lui un sac contenant d’une très forte somme d’argent qui serait le fruit d’un cambriolage.



Dans l’immédiat, il y a une descente musclée de la Police du Vie Arrondissement sur le terrain en quadrillant tout le secteur de Babouyabougou. Opération qui a permis de mettre le grappin sur Lassana Touré dit Papa, né en 1990 ici à Bamako.



Il aurait tenté de s’échapper des mains de la Police en voulant escalader un mur contre lequel les Agents l’ont coincé. Là il retomba dans un puits d’à-côté où il se laissa faire remonter volontiers par les Policiers.



Conduit au Commissariat avec son butin, il a été effectivement découvert que Lassana Touré portait sur lui une somme d’argent dont il ne savait même pas le montant total. Mais, pour question de transparence, la police a procédé au décompte de l’argent en sa présence.



Le cambrioleur passe aux aveux et cite le nombre d’attaques qu’ils ont menées récemment. Il s’agit de l’attaque de l’usine chinoise où ils ont volé plus de huit millions de francs CFA ; de l’attaque d’un Supermarché à Sotuba où ils ont enlevé aussi dix (10) millions ; d’une opération chez des Indiens où une des victimes serait atteinte par une balle et de la dernière attaque de la Société IMETAL, sise à la Zone industrielle où ils ont pu s’emparer de 187 millions de francs CFA.



Selon les remarques du Commandant de la Brigade du VIe Arrondissement, les 33 millions dont Lassana Touré avait dans le sac seraient probablement ceux de la société IMETAL ; car, selon la description donnée par le Libanais, promoteur de cette société, il s’agit des billets de 10.000FCFA, 5000FCFA, 2000FCFA, 1000FCFA, 500FCFA et des pièces de monnaies.



Il faut souligner que la Société IMETAL a été attaquée le vendredi et l’arrestation de Lassana Touré est intervenue juste deux jours après.



Pour l’instant, Lassana Touré allias Papa est dans les mains des éléments de Tapa Diallo, Commissaire principal du VIe Arrondissement en attendant son transfert au parquet qui pourra trancher l’affaire et situer la vraie provenance des 33 millions retrouvés dans le sac du cambrioleur. Pourvu que comme à la Police la transparence soit effective à la Justice.

Donc, affaire suivre !