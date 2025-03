Commune de Dianaba : un corps en état de putréfaction avancée découvert en pleine forêt

Le corps sans vie, en état de putréfaction avancée, a été découvert par un jeune homme qui s’était aventuré dans la zone à la recherche de cordes pour la construction de sa case. Ce dernier a été alerté par les aboiements de son chien, qui semblait perturbé par quelque chose. En s’approchant, il a fait la terrible découverte et a immédiatement prévenu le maire de la commune.



Informé de la situation, l’édile a aussitôt alerté les autorités compétentes. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Sédhiou se sont rapidement rendus sur les lieux pour constater les faits et procéder aux premières investigations.



À l’heure actuelle, l’identité de la victime reste inconnue, tout comme les circonstances exactes de son décès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la mort .



Les habitants de la localité , sous le choc, attendent avec inquiétude les conclusions des investigations. Ce drame soulève de nombreuses interrogations sur les conditions du décès et la sécurité dans cette zone boisée.