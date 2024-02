Commune de Ndindy : 3 incendies depuis samedi causant la mort d’un enfant

La commune de Ndindy, dans le département de Diourbel, est confrontée à une série d'incendies, avec trois (3) incidents enregistrés depuis samedi. Le dernier en date a ravagé trois (3) concessions dans le village de Coki Ngouye, laissant derrière lui des dégâts considérables.



Les incendies précédents ont touché Diamakhaly, causant d'importants dégâts matériels, et un autre s'est déclaré à Méruba Syll, dans la localité de Poudre, entraînant malheureusement la mort d'un enfant.



À en croire les informations de Sud Quotidien, face à cette situation alarmante, l'adjoint au maire de Ndindy, Ablaye Sarr a plaidé pour la création d'un détachement de Sapeurs-pompiers dans cette localité. Il a souligné que l'arrondissement compte six (6) communes, et les secours arrivent souvent en retard en raison de la distance, soit 25 km.